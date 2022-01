Isolada com Covid-19, Jojo Todynho pede que noivo não arranje outra

Isolada com Covid-19, Jojo Todynho fez uma live em seu perfil no Instagram e lamentou o fato de não poder estar tomando “uma cerveja” durante a sua quarentena.

“Nunca passou na minha mente que eu teria positivado. Ontem estive no médico, eu estava com muita dor de cabeça. (…) Hoje que consegui ligar a luz. Achei que era enxaqueca atacada. Positivei, mas estou me cuidando direitinho e estou com acompanhamento médico. Vai dar tudo certo. Deus está no controle”, disse ela.