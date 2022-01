Italiano que matou bacharel de Direito no fórum do Barro Duro vai à júri popular

A justiça de Alagoas pronunciou a júri popular Pasquale Palmeri, o italiano preso após assassinar em março de 2021 o bacharel em Direito José Benedito Alves de Carvalho na entrada do Fórum do Barro Duro. A decisão é do dia 17 de dezembro e foi assinada pelo juiz Felipe Ferreira Munguba, da 7ª Vara Criminal…

A justiça de Alagoas pronunciou a júri popular Pasquale Palmeri, o italiano preso após assassinar em março de 2021 o bacharel em Direito José Benedito Alves de Carvalho na entrada do Fórum do Barro Duro. A decisão é do dia 17 de dezembro e foi assinada pelo juiz Felipe Ferreira Munguba, da 7ª Vara Criminal da Capital. Ele deve responder pelos crimes de homicídio consumado do bacharel e tentativa de homicídio contra a advogada, que era esposa do bacharel assassinado, e a ex-mulher.

Na decisão publicada no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (3), o magistrado também manteve a prisão preventiva do réu. Ele levou em consideração a ordem pública, indícios de que o italiano pretendia fugir após o crime, além de possíveis ameaças às outras duas vítimas sobreviventes e o fato da ousadia do réu em cometer o crime na frente do Fórum da Capital.

Lembre o caso

No dia, 9 de março de 2021, o bacharel em Direito José Benedito Alves de Carvalho foi morto a tiros, no final da tarde da última terça-feira, no estacionamento do Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, localizado no Barro Duro. Ele estava no local, acompanhado de sua esposa, a advogada Maricélia Schlemper, e de sua cliente, quando o italiano Pasquale Palmeri atirou na direção deles. Na ocasião, José Benedito acabou sendo baleado, vindo a óbito minutos depois, a caminho do Hospital Geral do Estado.

Pasquale Palmeri foi preso pela Guarda Judiciária e pelo Batalhão de Polícia de Eventos e, depois, encaminhado à Central de Flagrantes.

Segundo o Tribunal de Justiça de Alagoas, “o italiano foi ao Fórum para participar de uma audiência na 22ª Vara Cível da Capital – Família sobre um processo de divórcio, que estava marcado para as 17h30. Antes disso, ele atirou na vítima após uma discussão na porta do fórum”. Maricélia Schlemper é advogada da parte contrária.

