Itaú abre vagas para programa de formação de gerentes de relacionamento

O Itaú Unibanco está com vagas abertas para o programa de Talentos Personnalité, que visa formar profissionais para atuar no segmento de alta renda.

São 18 vagas, sendo cinco delas focadas na contratação de pessoas com deficiência. Os selecionados passarão por dois meses de treinamentos sobre o mercado financeiro, o atendimento do Itaú Personnalité e preparação para obter as certificações exigidas pelos órgãos reguladores.