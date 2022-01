Itaú Unibanco planeja oferecer a função “PIX crédito”

De acordo com uma reportagem publicada no site Valor Econômico, o Itaú Unibanco vem trabalhando para ser o primeiro banco no país a oferecer crédito por meio do sistema de pagamentos instantâneo, PIX. O meio de pagamentos criado e gerido pelo Banco Central do Brasil já possui mais de um ano de existência e atrai novos usuários todos os dias.

O projeto do Itaú envolvendo o PIX já foi selecionado pelo Banco Central (BC) para fazer parte do Sandbox Regulatório, iniciativa do BC que testa projetos financeiros. A ideia inicial é de que a modalidade seja oferecida por meio de cartões da instituição financeira, apesar disso, o Itaú ainda não deu declarações oficiais sobre a novidade.

O que se espera do PIX crédito é que a modalidade possa ser mais uma forma de competir com os meios de pagamento onde é possível parcelar sem juros. A fonte que informou ao Valor Econômico a novidade ainda sugere que possam existir condições especiais e descontos para os usuários, com o intuito de estimular o uso da função.

Veja as atualizações mais recentes do PIX

Com a possibilidade de realizar transferências e pagamentos em poucos segundos, sem a cobrança de tarifas, o PIX ganhou espaço entre os brasileiros com bastante facilidade. Por conta da grande adesão do sistema de pagamentos por parte da população, o Banco Central não tem medido esforços para desenvolver novas ferramentas para o PIX.

As ferramentas mais recentes implementadas pelo BC são o PIX Saque e o PIX Troco, que possuem como objetivo facilitar o cotidiano dos usuários PIX, bem como contribuir para a economia brasileira. As duas modalidades podem ser oferecidas por estabelecimentos comerciais, apesar de não serem obrigatórias. De acordo com o Banco Central, as funções podem também aumentar o fluxo de clientes nas lojas que oferecem esses serviços.

Por meio do PIX Saque, os usuários podem sacar dinheiro em lojas, caixas eletrônicos e até mesmo canais de autoatendimento. Essa modalidade acaba sendo vantajosa para estabelecimentos comerciais, pois ao utilizá-la as empresas podem economizar com gastos com segurança e transportadoras de dinheiro em espécie.

Já com o PIX Troco, os usuários conseguem fazer um PIX para o estabelecimento com um valor superior a compra, de modo que a loja devolva a diferença em espécie. A vantagem é a mesma da modalidade citada anteriormente.

Parceria do Itaú com o Ifood

O que podemos observar é que o Itaú tem buscado se destacar em tecnologias que facilitem a vida dos brasileiros. No final de 2021, a instituição bancária divulgou uma parceria com o serviço de delivery Ifood. Com a nova função, os usuários podem realizar pagamentos utilizando o PIX, para isso, basta digitar a senha do banco e concluir o pagamento.

Para realizar compras no ifood utilizando conta em outra instituição bancária, ainda é preciso realizar o pedido, copiar o código PIX disponibilizado no Ifood e abrir outra App para fazer o pagamento. A novidade do Itaú garante uma troca de informações automática entre os aplicativos, agilizando e facilitando o processo.