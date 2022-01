Iuna Falcão lança projeto Covers e canta músicas de vozes brasileiras e internacionais

A cantora maranhense presente no cenário baiano musical, Iuna Falcão, lança o seu novo projeto ‘Covers’, disponível para o público através do YouTube.

O primeiro lançamento do Covers, feito no último dia 13 de janeiro, é a música ‘Baixa do Sapateiro’, imortalizada na voz de Ary Barroso, que já soma mais de 36 mil visualizações no YouTube.