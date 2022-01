Já chegou ao fim? Neymar e Bruna Biancardi passam réveillon separados

Os fãs do casal Bruney começaram 2022 já desolados. Neymar e Bruna Biancardi passaram o réveillon separados e muita gente já se pergunta se o romance chegou ao fim.

Enquanto o jogador recebia seus convidados em Mangaratiba, na região da Costa Verde, em mais um Néyveillon, Bruna virou o ano numa festa no Rio de Janeiro, na companhia da amiga Maíra brinati, que esteve com ela durante toda a semana.

O curioso é que Neymar e Bruna passaram o Natal juntos, após quase seis meses de romance. Fontes asseguraram que o pedido de namoro vinha junto com os fogos saudando o novo ano.

Desta vez o Néyveillon foi mais discreto. Inclusive no figurino do anfitrião, que trocou uma casaca prateada, que usou em 2020, por uma bermuda, uma camisa branca cravejada de cristais e joias em ouro branco. Durante a noite, Rodriguinho e o filho Gaab fizeram um show, assim como a cantora gospel, Sarah Beatriz, que abriu a noite com alguns louvores.