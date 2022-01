Já ouviu falar em FOP? Veja 5 sintomas de uma das causas de infertilidade nas mulheres

Foto: Divulgação



A infertilidade é um assunto que mexe com a maioria das mulheres. Quando analisamos as causas encontramos inúmeras possibilidades e doenças. E uma delas é a FOP. Você já ouviu falar? Sabe do que se trata?! Se não, está no lugar certo.

A falência ovariana precoce (FOP), também conhecida como insuficiência ovariana primária (IOP), é definida pela ausência de menstruação em um período de 4 a 6 meses. Você deve estar se perguntando: mas isso não é a menopausa. Não! É aí que está a diferença.

O caminho natural da vida das mulheres, é que normalmente, a partir dos 50 anos, elas deixem de menstruar, mas quando isso acontece mais cedo aos 30, ou 40 anos é de fato um sinal de alerta. A situação requer atenção porque o número de diagnósticos dessa doença aumentou. De acordo com o médico do IVI Salvador, Dr. Fábio Vilela, 1 a cada 100 mulheres, aos 40 anos, pode desenvolver a doença.

Os sintomas costumam ser intensos, tanto vasomotores (sudorese e ondas de calor), como atrofia vaginal e cutânea, consequentes do hipoestrogenismo (níveis de estrogênio abaixo do normal). Há casos ainda de insônia, irritabilidade, cefaleia, instabilidade emocional e depressão, levando a grande comprometimento da qualidade de vida das mulheres.



“O impacto emocional que as pacientes sofrem com o diagnóstico de FOP é imenso, com uma grande sensação de frustração e de perda da sua fertilidade e feminilidade, portanto, o ginecologista deve ter muito cuidado ao dar essa notícia e sempre oferecer todo o apoio necessário, inclusive psicológico”, explica o especialista.

Tratamento

O tratamento da infertilidade vai depender do estágio em que foi feito o diagnóstico. Ele pode ser dividido em algumas fases, que vão desde a prevenção, passando pela tentativa de restauração da função ovariana, até chegar à ovodoação (tipo de reprodução assistida).

No caso de restauração da função ovariana é importante dizer que ela é limitada, pois 5% a 10% das pacientes ainda apresentam alguma função do órgão e podem engravidar até mesmo espontaneamente. Já pacientes com ausência de menstruação primária, esta chance é praticamente nula. Nos casos em que se percebe uma diminuição precoce da reserva ovariana em pacientes que desejam engravidar, pode-se realizar a estimulação ovariana para fazer a fertilização in vitro.