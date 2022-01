Jacuipense bate o Vitória por 1 a 0 e lidera no Baianão

O Jacuipense venceu o Vitória por 1 a 0, na tarde deste sábado (29), na terceira rodada do Campeonato Baiano 2022.

O Leão do Sisal contou com a expulsão do zagueiro Mateus Moraes logo aos três minutos para bater rubro-negro baiano. O atacante Welder marcou o único gol do jogo, que garantiu a vitória do Jacuipense.