Jade entrega chantagem de João Guilherme após receber convite para ‘BBB’

Última confinada a entrar na casa do “BBB 22”, Jade Picon revelou que recebeu o primeiro convite para o reality da TV Globo quando ainda tinha 17 anos. Atualmente com 20, a influenciadora entrou no programa nesta quinta-feira, juntamente com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada.

Jade, que teve um relacionamento de três anos com o ator João Guilherme, contou que o namorado na época ameaçou terminar se ela aceitasse entrar no programa.

“Recebi o convite pela primeira vez em 2019. Fui convidada com 17 anos, só que ia fazer 18. Eu contei para as pessoas, porque eu estava muito feliz. Mas é a pior coisa que você faz. É a energia que as pessoas depositam, é o seu pai preocupado, é seu namorado falando que se você entrar ele termina…”, afirmou a paulistana em conversa no quarto lollipop com outro brothers.