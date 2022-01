Jade Picon desmente fobia a maçanetas e afirma: ‘É só com descarga de festas’

Tadeu Schmidt revelou para Jade Picon na noite desta quinta-feira (20), que ela tocou em maçanetas na casa mais vigiada do Brasil e a sister afirmou que não percebeu.

A milionária também desmentiu que não possui fobia em pressionar botão de descargas dentro do reality, apenas em banheiros de festas.

“Foi um susto quando eu soube que estava com Covid-19, mas a produção me acalmou. Na porta, as minhas perninhas tremiam. Eu tinha uma frase pra falar, mas quando a porta abriu eu entrei em estado de choque e nem lembro o que eu falei.”, disse ela ao apresentador.

“Não faça isso comigo, Tadeu. É só descarga de festa”, completou a influencer.

“Covidados”

Por conta da Covid-19, Jade, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar só entraram no reality show nesta quinta. Os três testaram positivo para a doença e tiveram de ficar isolados em um luxuoso hotel, localizado no Rio de Janeiro.