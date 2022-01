Jade Picon entrega que já namorou MC Brinquedo; veja vídeo

Participante do “BBB 22”, Jade Picon está tendo o passado revirado aqui fora. Internautas encontram um vídeo antigo da influenciadora digital, no qual ela revela um namoro com um funkeiro famoso de São Paulo.

Jade namorou por três anos o ator João Guilherme, ex-namorado de Larissa Manoela. Após o término com o filho caçula de Leonardo, ela também teve um affair com Neymar e com o influenciador Gui Araújo, ex de Anitta. Assista ao vídeo abaixo: