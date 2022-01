Jade Picon usa pijama de R$900 no ‘BBB 22’ e web dispara: ‘Imagine as roupas de festa’

Jade Picon abalou a web ao desfilar na casa do “BBB 22” com seu pijama na madrugada desta sexta-feira (21). A influenciadora apostou em um look vinho que possui um valor bem acima da média de um pijama comum.

As peças são da marca internacional “My Mum Made It” e custam em torno de R$900 em livre conversão do dólar para o real, ou seja, pode ser ainda mais caro.

Os internautas não perdoaram e rapidamente colocaram o assunto entre os mais comentados do Twitter. “Se esse é o pijama imagine as roupas de festas”, pontuou um usuário. “O pijama de milhões para dormir no chão. Obrigado, Jade, por proporcionar isso aos brasileiros”, escreveu outro.