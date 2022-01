Jau e Filhos de Jorge apresentam show no Arena Beach neste sábado (29); saiba mais

Jau e Filhos de Jorge se encontram no Arena Beach neste sábado (29), a partir das 20h. Seguindo o novo protocolo do Governo do Estado da Bahia, os ingressos serão limitados a metade da lotação da casa. Além disso, será exigido uso de máscaras e a carteira de vacinação ou comprovação através do Conect Sus com as duas doses da vacina.

Quando: 29 de janeiro (sábado), às 20h

Onde: Arena Beach (Avenida Otávio Mangabeira /nº, em frente a churrascaria Sal & Brasa, Boca do Rio, Salvador/Bahia

Ingressos: R$70 (pista) e R$100 (camarote) – 1º lote

Vendas: Site do Sympla e no local do evento.

Outras informações: (71) 99164-5075 ou 99731-6632