Jazz no Castelo: confira programação do festival entre 26 e 28 de janeiro

Foto: Divulgação



O Festival de Jazz realizado no Castelo Garcia D’Ávila, em Mata de São João, segue com uma programação especial nesta semana. As apresentações são realizadas sempre às quartas, quintas e sextas do mês de janeiro, das 17h às 22h. Dessa vez, entre os dias 26 e 28 de janeiro, se apresentarão Mestrinho, Ana Karina Sebastião, a banda Geleia Solar e Josiel Konrad.

Os ingressos custam R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia) e estão à venda no Sympla. O uso de máscara e a apresentação do cartão de vacinação serão obrigatórios para participação no evento.



Programação

Para a abertura da semana de apresentações, na quarta-feira (26), o sanfoneiro sergipano Mestrinho trará um repertório que vai além do forró. Na quinta-feira (27), Ana Karina Sebastião, baixista do programa Conversa com Bial e integrante da banda de Chico César, faz um show com Arrigo Barnabé.

Para encerrar, na sexta-feira (28), a banda Geleia Solar, focada na mistura entre baião, samba, frevo, salsa, blues e jazz, se apresenta junto com o trombonista e compositor carioca Josiel Konrad. O festival ainda conta com a apresentações de DJs na abertura de todas as noites e exibições de vídeo mappings nas ruínas do castelo.