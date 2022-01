Jessilane disse que ia comprar pão e apareceu no ‘BBB 22’; entenda

Jessilane deixou a família em choque ao sair para comprar pão, sumir e aparecer na chamada do “Big Brother Brasil 22”, na última sexta-feira (14). A revelação da tática da professora de biologia foi feita no “Space do Muka”, no Twitter, na última quarta-feira (19).

“A Jessilane, na verdade, disse para a família ‘estou indo comprar pão’, desapareceu e foi parar no BBB. Essa é a história verídica”, soltou uma das pessoas responsáveis por administrar o perfil da sister nas redes sociais.

A revelação divertiu a web e causou comparações com a história do “vou comprar cigarro”.

A participante do time pipoca possui 440 mil seguidores em seu perfil do Instagram, o que tem o maior número entre suas redes sociais. “Estamos trabalhando para conseguir levá-la muito mais longe”, disse a social media.