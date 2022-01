Jessilane e Vyni são os primeiros ‘pipocas’ a serem verificados nas redes sociais

O “Big Brother Brasil” ainda nem começou e já possui participantes com motivos de sobra para comemorar. Jessilane e Vyni se tornaram os primeiros do “Time Pipoca” a conseguirem a tão sonhada verificação nas redes sociais.

Com 2,4 milhões de seguidores, o perfil oficial do ‘brother’ no Instagram comemorou o feito do “BBB” e chamou atenção para uma causa nobre. “Celebrando essa conquista, sentimos que era o momento perfeito para fazer algo que deixaria Vyni feliz: mostrar os pedacinhos do nosso lindo Cariri, suas riquezas e sua grande biodiversidade”, escreveu na legenda da publicação.

Já o perfil de Jessilane, fez a comemoração através do Twitter, onde a ‘sister’ possui 33 mil seguidores. “O verificado veio! Tanto aqui no Twitter quanto no Instagram”, comemorou.