João Gomes emociona web ao presentear músico de sua banda com carro de R$300 mil

João Gomes emocionou a web nesta sexta-feira (28) ao compartilhar a surpresa que fez para seu amigo e músico de sua banda Jeovanny. Através de seu perfil do Instagram, o cantor mostrou o momento em que presenteou o jovem com um carro avaliado em R$300 mil.

“Por tudo que a gente passou. Pela família e por quanto me ensina a ser uma pessoa melhor desde o dia que conheci você. Você me disse: ‘Tô trabalhando pra comprar minha sanfona, doido’. Doido oh, turma (risos). Tão doido que fui atrás. Tão doido que consegui a sanfona e conseguimos rodar esse Brasil juntos. Tão doido que depositei minha fé e vontade maior de conquistar as coisas. E você veio comigo. Com aquele abraço de irmão que sempre ganho com a loucura que a gente fez pelo um sonho”, escreveu na legenda da publicação.

“Vai agora viajar num pulo pra casa do vei no interior. Em Rajada e matar essa fome de dirigir. Somos irmãos. Somos dois maluco por forró e nem somos tão bons assim. Mas Deus… ele sim foi maravilhoso. Isso é tudo graças a Ele”, completou.

Nos comentários, os internautas exaltaram o gesto do cantor. ”Que amizade, meus amigos”, escreveu uma fã. “Merece muito”, pontuou outra. “Um presente desse significa muito”, compartilhou outro usuário.