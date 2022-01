João Guilherme se emociona ao acompanhar entrada de Jade Picon no ‘BBB 22’: ‘Boa sorte’

João Guilherme usou as redes sociais para demonstrar seu apoio a Jade Picon durante sua entrada no “BBB 22”, na tarde desta quinta-feira (20). O ator apareceu emocionado ao ver a ex-namorada finalmente entrar na casa mais vigiada do Brasil.

“Ai, ai. Entrou, né? Bem-vinda, filha”, falou no trecho compartilhado em seu perfil do Instagram. “Boa sorte”, escreveu na legenda do story.

Jade e João namoraram por três anos, mas o relacionamento chegou ao fim em agosto de 2021. Durante a participação de Gui Araújo em “A Fazenda”, rumores de uma suposta traição foram levantados pelo ex de Anitta, mas a influenciadora desmentiu.