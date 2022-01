Jogador baiano denuncia insultos racistas nas redes sociais: ‘Não sou ladrão, macaco’

“Eu não conheço, ele não me segue, foi logo pela manhã, eu tenho costume de abrir o Instagram e vi muitas notificações de comentários. Me deparei com aquele ato absurdo, fiquei em choque porque eu nunca passei por isso e desejo que ninguém passe”, disse o jogador.

O jogador de futebol Fernando Ricardo Sacramento, de 21 anos, denunciou ataques racistas sofridos por ele nas redes sociais. O jovem, que é baiano e mora em Salvador, afirmou em entrevista ao site G1 Bahia que foi chamado de “escravo”, “criolo”, “chimpanzé” e “traficante”, por um homem identificado como Arthur Rodrigues. Segundo Sacramento, como é conhecido, as ofensas aconteceram na quarta-feira (12). Ele acordou e já viu notificações no celular.

No mesmo dia que leu as ofensas, Sacramento recebeu uma proposta para jogar como zagueiro no Corisabbá, do Piauí. O atleta viajou para o estado piauiense de ônibus, chegou na quinta-feira (13) e se prepara para registrar o

Sacramento relata que ficou sem reação ao ver as ofensas e preferiu não responder os comentários. No direct, ferramenta para mensagens privadas, o suspeito também o chamou de “preto sujo” e disse frases como “vai tomar banho de cloro para ficar branco” e “volta para África”.

“Se a pessoa não tiver cabeça, vai aos prantos, chora. Já pensou se ele faz isso com uma pessoa que tem depressão? Uma pessoa que está debilitada, passando por alguma dificuldade? Faz até a pessoa querer se matar”, desabafou o jogador em entrevista ao G1 Bahia.

Apesar dos xingamentos e dos insultos, Sacramento disse que sabe que as mensagens não o representam. “Foram muitos comentários que ele fez para tentar me abalar. Eu fiz uma oração, entreguei a vida dele a Deus. Eu sei que eu não sou traficante, ladrão, macaco. Não vou tomar banho de cloro”, finalizou.