Jogadores profissionais: uma carreira para o futuro

Você sabe quais são as profissões do futuro? Todas elas têm uma coisa em comum: o desenvolvimento tecnológico em constante evolução.

Se você está iniciando sua vida profissional, provavelmente existem dezenas de dúvidas fervendo em sua mente e já percebeu como os empregos tradicionais podem sofrer mudanças drásticas ao longo dos anos. Talvez você esteja indeciso sobre ir para a faculdade ou investir em uma carreira diferente que lhe traga prazer.

Ou talvez você já tenha uma carreira, mas queira se aventurar em mudanças. As opções são muitas, mas ficar de olho nas profissões que serão mais procuradas no futuro é fundamental. Ser um jogador profissional é com certeza uma opção a ser considerada.

Os jogos online representam uma indústria maravilhosamente diversificada e emprega pessoas de todos os tipos e origens. Desde jogos de estratégia de RPG multiplayer ou jogos de desportos e não esquecendo o segmento de casinos online que cresce todos os anos. Tudo isto são opcoes para todos aqueles que se dedicam de verdade, podem alcançar o sucesso e tornarem-se profissionais, algo que era impensável há uns anos.

Então, se você está se sentindo estagnado no seu trabalho, pode reacender a faísca do entusiasmo fazendo uma transição de carreira para a indústria de jogos. Por que não transformar seu hobby em profissão?

Se jogar videogame profissionalmente parece bom demais para ser verdade, você ficará feliz em saber que é uma carreira real com muitas oportunidades. Os jogos profissionais, também chamados de eSports, tornaram-se um negócio sério, com projeção de gerar US$ 1,5 bilhão até 2023.

É necessário perceber que existem aqui várias nuances como para todas as carreiras aliás. Se falarmos do universo de jogos RPG ou desportos além da prática que está sempre presente o equipamento onde se joga faz toda a diferenca e poderá significar mais ou menos oportunidades, consoante a qualidade do mesmo. No que a jogos de casino diz respeito, e por se tratar de jogos que envolvem dinheiro é importante focar na seguranca dos sites e perceber todas as medidades que os sites tem de protecao dos jogadores, como medidas de auto limite ou auto exclusao e também verificacoes de idades e justificacao de fundos investidos. Uma vez que no Brasil é impossível jogar, de forma legal, localmente, faz todo o sentido que visitem sites licenciados e regulados de países como Portugal e em que a língua seja o Portugues. Lá é possível encontrar o famoso operador 888 que tem milhares de slots e muitas das quais com temas originais e é muito provavelmente considerado o melhor casino online em Portugal.

Olá, nosso site oferece o serviço de guest posts. Nós cobramos R$550,00 por cada post publicado por nós. Nossos links são dofollow, o post é permanente e não identificamos o mesmo como publicidade. Aceitamos temas como jogos de azar.

Para pagamento, aceitamos Paypal.

Agora que você aprendeu bastante sobre como se tornar um jogador profissional, está pronto para começar sua jornada nos jogos online. O mais importante é ser apaixonado por jogos, pois é uma longa jornada desde o início até se tornar um profissional. O caminho pode ser longo, mas é altamente compensador!