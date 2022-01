Jogar em sites de casas de apostas é seguro?

As casas de apostas esportivas online já se tornaram muito populares no território brasileiro e este ramo não para de crescer. No ano passado o governo brasileiro, sancionou a lei Sancionada lei que alterou tributação das apostas de quota fixo.

Esta lei permitiu a regulação do mercado e o combate ao mercado ilegal, que não estava pagando impostos. Os sites de casas de apostas e cassinos online veem o Brasil como uma potência de mercado, a regulamentação total deste está prevista para ocorrer em 2022, segundo especialistas do mercado.

Apostar e jogar em um cassino online direto do conforto de sua casa, são fatores que primordiais que ajudaram o setor crescer, e claro, no caso de apostas online o setor também é impulsionado pela paixão dos brasileiros pelos esportes, especialmente no futebol.

Por ter uma presença online através de aplicativos ou sites, muitos das casas de apostas esportivas e cassinos estão ganhando muita popularidade e construindo um novo mercado uma nova geração de mercado e inovando a cada dia que passa.

Você pode achar os melhores sites de apostas e cassinos online confiáveis para se jogar no site Aposta Correta, eles avaliam minuciosamente as melhores plataformas do mercado e dispõe da informação necessária para te ajudar a escolher qual a melhor plataforma para se cadastrar conforme o seu perfil de jogador.

Segundo o site Aposta correta, necessário estudar qual a plataforma que você esta se cadastrando, entender o quanto a plataforma é segura. Portanto, com a ajuda deste artigo, vamos oferecer algumas das dicas para escolher a casa de aposta online em 2021 e saber se elas são seguras ou não.

Como saber se a casa de aposta ou cassino online é confiável?

É necessário verificar nossa confiabilidade, se o site possui certificados de segurança, a transparência dos termos e condições das promoções oferecidas.

Licença

Outro fator muito importante é verificar se a plataforma tem a licença de alguma autoridades reguladoras de confiança que fiscaliza este setor. Aconselhamos sempre verificar a licença do site que queira jogar. A maioria destas plataformas são licenciadas por autoridades confiáveis, como a autoridade de Malta (MGA), ou de Curaçao (Curaçao Gaming Control Board), por exemplo.

Segurança

Aconselhamos também entrar em contato com as casas de apostas e cassinos online para que elas garantam a segurança de todas as suas informações e dinheiro que você esta depositando. As suas informações privadas como nome, detalhes do método de pagamento, localização, número de telefone, são informações sensíveis importantes.

Ao se cadastrar em um site para jogar online, é importante preencher as informações corretamente e autênticas. Caso haja alguma divergência de cadastro, você pode ter uma grande dor de cabeça na hora de receber os seus prêmios.

Sempre que finalizar o seu cadastro, não deixe de concluir o processo de verificação da conta, você tera de enviar os seus documentos de identificação pessoal e comprovantes de endereço. Isto facilitara o processo de saques na plataforma.

Devo confiar em sites de cassino ou casa de apostas online que foram abertas recentemente?

Sim, é possível confiar em sites recém-lançados no mercado. O mercado de iGaming cresce a cada dia que passa, o que torna-se natural o aparecimento de novos sites. Observemos o site Dolly Cassino como exemplo, este é um site lançado em 2022 e que esta fazendo sucesso no mercado brasileiro.

Ao analisarmos este site em termos de segurança e confiabilidade, podemos afirmar que este cassino online cumpre os requisitos de uma plataforma de cassino online segura. O site tem licença da autoridade do governo de Curaçao, site e suporte atendimento em português, métodos de pagamentos confiáveis e os dados dos jogadores são protegidos pelos sistemas padrões da maior segurança da indústria. Portanto, acreditamos que o tempo que o site esta não seja um fator crucial na escolha da plataforma a se jogar e sim os termos de garantia, transparência, segurança e suporte que o site oferece.

Conclusão

Apostar nas casas de apostas esportivas e cassinos online é seguro, especialmente para os jogadores que se certificam de ler os termos e condições, verificar as licenças dos sites, métodos de pagamentos e atendimento. Após estiver satisfeito com a plataforma e se sentir seguro você pode começar a investir mais conforme o seu orçamento permite. Tenha sempre cautela e seja um jogador inteligente e tenha uma ótima experiência de jogo.