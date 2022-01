Jojo Todynho brinca com visual do noivo: ‘Bigode de seu madruga’

Jojo Todynho continua com a companhia do noivo, o oficial do Exército Lucas Souza, que passa uma temporada no Rio. O moço, aliás, tem cultivado um visual diferente durante a estadia na casa da artista: deixou crescer o bigode. Com bom humor, Jojo não deixou passar a oportunidade de brincar com o estilo do amado. Disse que ele está parecido com Seu Madruga, personagem clássico da série “Chaves”.

“Gente, você está lindo com esse bigode de Seu Madruga”, brincou a cantora com Lucas, enquanto estavam num restaurante em Ipanema, na Zona Sul do Rio, com amigos, no último fim de semana. A cena foi compartilhada pela cantora em sua página nas redes sociais.

“Está bonitão, cara. Que susto, hein. Está bonitão”, continuou ela a fazer piada. Os dois estão juntos há cinco meses e ficaram noivos em dezembro. O romance começou durante a viagem que Jojo fez a Cancún, no México, em agosto. Na ocasião, ela namorava o carioca Márcio Felipe, com quem a cantora terminou em outubro.