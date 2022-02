Jovem acorda com corte profundo na barriga em praia do Espírito Santo; entenda caso

A Polícia Civil do Espírito Santo investiga o caso de um jovem de 20 anos, que acordou com um corte profundo na barriga em uma praia de Guarapari. Segundo o boletim de ocorrência, era possível ver parte do intestino da vítima.

De acordo com o g1, o caso aconteceu há duas semanas. No último domingo (30), o caso foi um dos mais comentados nas redes sociais.

A Polícia Civil confirmou que o jovem acordou na Praia do Ermitão, uma região mais distante de Guarapari, ao final da movimentada Praia do Morro.

Segundo a polícia, uma jovem estava com o rapaz na ocasião. Durante a semana, as famílias de ambos vão prestar depoimento. Os nomes dos jovens não foram divulgados.

Ainda de acordo com o comandante, o corte foi feito com um caco de vidro.

“A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um casal estaria na Praia do Ermitão, uma praia nos fundos da Praia do Morro, houve vias de fato e o casal acabou se lesionando. Foi encontrada uma mochila com alguns pertences, mas não havia ninguém no local”, disse.

“Quando o dia amanheceu, chegou a informação que a vítima, um rapaz, foi socorrido pelo Samu e deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, com um corte na barriga feito por algum caco de vidro. Ele permanece no local”, disse o tenente coronel Caus ao g1.