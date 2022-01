Jovem de 20 anos é morta a tiros em Mata de São João, na Bahia

Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros na localidade de Sucupira, em Mata de São João, que fica na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu no sábado (15).

De acordo com a Polícia Civil, Damiana Cristina da Silva Jesus foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida para o Hospital Municipal Eurico Goulart de Freitas, mas não resistiu aos ferimentos.

Autoria e motivação do crime são investigadas pela 36ª Delegacia Territorial de Mata de São João. Guias de perícia e remoção foram expedidas pela polícia. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do crime.