Jovem é assassinado a facadas após discussão com algoz na AL 220

Um jovem de 25 anos foi alvo de um homicídio praticado com uma arma branca durante a noite dessa terça-feira (4), nas proximidades de um posto de combustíveis situado na rodovia AL 220, no município de São José da Tapera, interior de Alagoas.

De acordo com as informações, a vítima, identificada como João Vitor Santos Florêncio Alves, foi morto a facadas após se envolver em uma discussão com o algoz. O suspeito foi identificado, detido e conduzido para a delegacia de Batalha, em Alagoas.

Reprodução

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC) foram acionadas no local para realizar os procedimentos de recolhimento do corpo da vítima e perícia.