Jovem é assassinado a golpes de facão no Litoral Sul

Populares acionaram a Polícia Militar nesta quinta-feira, 6, depois de encontrar um rapaz morto, em uma localidade conhecida como Balança, que fica numa região entre os povoados Barreiras e Miaí de Cima, na cidade de Coruripe, no Litoral Sul de Alagoas.

De acordo com informações colhidas no local, a vítima foi morta a golpes de facão. Até o momento a vítima não foi identificada, porém, apresenta algumas tatuagens que podem ajudar na identificação. Uma delas tem uma marca de tiro antiga.

Quem tiver informações sobre o caso pode ligar de forma anônima para a polícia, através do 181.