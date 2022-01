Jovem é morta a facadas em Salvador e namorado confessa crime

Nesta sexta-feira (28), uma mulher de 25 anos foi morta a facadas na casa onde morava, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

De acordo com o g1 Bahia, a Polícia Civil informou que o suspeito de matar a vítima, Gabriele dos Santos Souza, foi o namorado dela. Segundo as informações, ele cometeu suicídio e teve o corpo encontrado na região da praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas. Havia marcas de tiros no corpo.