Jovem é resgatado após ser espancado no agreste

Tony Medeiros

Um jovem de cerca de 20 anos, que seria morador em situação de rua, foi resgatado na noite deste domingo (23) após ser espancado na Rua Delmiro Gouveia, em Arapiraca, cidade a 120 quilômetros da capital alagoana.

De acordo com o CB, a corporação foi acionada por volta das 22h e, ao chegar ao loca, encontrou a vítima com várias escoriações pelo corpo. O jovem recebeu atendimento pré-hospitalar e posteriormente foi conduzido ao Hospital de Emergência do Agreste.

Não há informações sobre o que teria motivado a agressão ou a identidade dos agressores. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Alagoas.

Além deste jovem, o HEA registrou outras 15 vítimas de agressão. Durante o plantão fim de semana, foram atendidas 376 pessoas. A maioria dos registros foi de pessoas que sofreram acidentes de trânsito: contabilizando 85. No entanto, deste total, 68 deram entrada no HE do Agreste por causa de acidentes envolvendo motocicletas.

Dos 376 pacientes acolhidos no HE do Agreste, 350 receberam alta.