Ju Paiva e Dam Fernandes terminam casamento após cinco anos

“Estamos sempre compartilhando aqui, com vocês, um pouco da nossa vida. Sabemos o quanto admiram e desejam muitas coisas boas para a nossa família. É por esse motivo que queremos informar, com bastante carinho, amor e respeito que não estamos mais juntos. Não mais como casal, pois como família estaremos sempre unidos, em prol do maior laço do mundo, que é nosso Fael.