Justiça determina que Governo dê prosseguimento a concurso de soldado da PM

O juiz Manoel Cavalcante de Lima Neto, da 18ª Vara Cível da Capital, deferiu o pedido de tutela antecipada e suspendeu o edital que determinou o cancelamento das etapas do concurso público para o provimento de cargos para soldado combatente da Polícia Militar de Alagoas, além de determinar o prosseguimento do certame, com a exclusão dos 36 candidatos identificados na sindicância administrativa e no inquérito policial como suspeitos de fraude.

Segundo o despacho do magistrado, a sua decisão teve como base o processo que cancelou a suspensão do concurso dos Bombeiros. A Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) responsável pelo certamente, deve informar em breve sobre a retomada do concurso e o calendário das futuras etapas.

