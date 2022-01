Justiça inicia análise do patrimônio de Marília Mendonça

A partilha do patrimônio de Marília Mendonça já está em discussão no Tribunal de Justiça de Goiás. Na fase inicial, está sendo feito o levantamento dos bens deixados pela sertaneja além dos possíveis herdeiros ou legatários. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do “O Globo”.

A sertaneja deixou o filho de dois anos, Léo, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff. O pequeno é o herdeiro natural de toda a herança da cantora. A estimativa é de que sua fortuna chegue em R$500 milhões.