Justiça nega pedido do MP-BA para suspender licitação do Palácio Rio Branco

A Justiça deu parecer negativo nesta sexta-feira (21) ao pedido do Ministério Público Estadual (MP-BA) de suspender a licitação do Palácio Rio Branco, sede do primeiro governo do Brasil.

O MP entrou com o pedido de cancelamento do processo licitatório após analisar a documentação e enxergar indícios de irregularidades na utilização do espaço pela iniciativa privada por 35 anos. A ação é contra o Governo da Bahia, em representação da Secretaria Estadual de Turismo (Setur), e contra o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

As promotoras Cristina Seixas e Rita Tourinho afirmaram, em coletiva de imprensa na manhã desta sexta, que irão recorrer da decisão.

O MP-BA argumenta que tem por objeto a concessão onerosa de uso do imóvel, além da alienação de área próxima ao Palácio e que a situação “poderia causar danos ao patrimônio público, histórico e cultural da Bahia”.

Antes de entrar com a ação, o MP-BA havia expedido uma recomendação de adiamento da licitação prorrogável de 30 dias para a Setur, mas o documento não foi acatado pela pasta.

O projeto de licitação quer conceder o Palácio Rio Branco para uma rede hoteleira. No terreno ao fundo, que já foi desapropriado, será construído um anexo para ampliar o número de quartos do hotel. Até o momento, a BM Varejo Empreendimentos Spe S.a foi a única empresa interessada na licitação. O valor referencial da licitação é de R$ 26,5 milhões.