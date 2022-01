Karielle, Ober e Daniel Kazuo animam festas no BOMBAR nesta semana; confira programação

O BOMBAR, que fica no Rio Vermelho, em Salvador, oferece uma programação especial para o público nesta semana, de sexta-feira (21) a domingo (23). Confira grade de eventos:

Na sexta-feira, a partir das 21h, a Festa Vibes conta com um line up de peso, com os Djs Udi, Diego Araújo, Karielle. O ingresso custa R$ 25, podendo haver variação de preço. Ingressos no Sympla.

A nostalgia dos 2000’s está a todo vapor, neste sábado (22). Com pop, funk, pagode e axé, os Djs Lucas Montty, Ober e Alvaro Réu, trazem um set list temático, a partir das 22h. O ingresso antecipado custa R$ 20.

Para encerrar a semana do BOMBAR, no domingo, a partir das 19h, Jesse Braga canta os clássicos do samba e da MPB. Além do cantor, a Dj Gabi da Oxe também se apresenta. O ingresso custa R$ 10.

Karielle, Ober e Daniel Kazuo animam as noites do fim de semana do BOMBAR

Quando: De 21 a 23 de janeiro