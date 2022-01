Karol Conká fala sobre volta ao ‘BBB’: ‘Quero 99,17% de aceitação’

Dona da maior rejeição da história do “Big Brother Brasil”, Karol Conká gravou um vídeo para revelar o motivo de seu sumiço das redes sociais. No material, a cantora brincou com os fãs ao falar que estava em isolamento para entrar no “BBB 22”.

“Oi, gente. A galera está reclamando que eu estou sumida. Já descobriram, é isso mesmo, eu estou confinada. Consegui um celular escondido do Boninho. Agora eles vão saber. Mas sim, estou entrando na casa, no ‘BBB 22’, novamente. Desta vez, para arrasar. Vamos arrasar”, disse.

A rapper ainda revelou que sua “animosidade está em equilíbrio” e ela estaria pronta para “viver com a bagunça da casa”. “Vamos lá, gente. Desta vez, quero 99,17% de aceitação”, completou ao revelar que está isolada em um estúdio de gravações com Polidoro Jr, seu namorado.