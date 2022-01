Lá e cá: contratada na Record, Sabrina Sato vai comandar reality na Globo

Contratada da Record, a apresentadora Sabrina Sato vai comandar um programa inédito no GNT, canal que pertence ao grupo Globo. O “Desapegue se for Capaz” vai estrear com a japa em abril. A primeira temporada terá 10 episódios, com exibição semanal.

A proposta da atração é promover uma transformação na vida dos participantes através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade.

“Sempre falo muito da minha inquietude artística. Abrir espaço para novas experiências e descobrir outras possibilidades em nossas vidas é enriquecedor. Quando fui convidada pelo GNT para apresentar o ‘Desapegue se for Capaz’, me senti muito honrada em fazer parte de um canal múltiplo, que sempre nos propõe ótimas reflexões sobre o comportamento humano. Vai ser um novo desafio na minha carreira, em uma casa que inspira a gente”, comemorou Sabrina.