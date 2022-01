‘La Oscuridad’: cantora Izzy La Reina lança novo single

O figurino usado no clipe foi produzido pela própria artista, que fala sobre seu amor por moda. “Eu me inspirei na ideia de ‘Toxic’, da Britney Spears, onde ela aparece morena, loira, ruiva e em cada variação ela utiliza looks que fazem sentido com o cabelo e com o mood de cada personagem”, conta Izzy.

O lançamento ocorreu na sexta-feira (28) e já está disponível em todas as plataformas digitais.