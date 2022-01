Latino entrega que ganhou R$ 200 mil para posar nu e que teve dificuldade com ereção

“Os caras me deram R$ 200 mil para colocar o p*nto pra fora e eu já fiz isso tantas. As vezes de graça. Foi esse o pensamento…. Eu precisava quitar o apartamento de uma filha minha ou dar de entrada, não lembro direito agora, e eu pensava ‘vou colocar o pinto pra fora e vou ganhar essa grana’, mas eu não estava pensando nas consequências disso”, continuou.

“Chegou no dia seguinte, o produtor me perguntou qual era o tipo de menina que eu gostava. Ele me deu um shake afrodisíaco e arrumaram uma menina pra mim. Sexo é tudo na cabeça, se você se concentrar, consegue. Mas naquela situação ali, não dava. A menina teve que trabalhar em cena pra eu conseguir fazer as fotos. Se chegasse no terceiro dia e eu não conseguisse que o menino levantasse, eu ia ter eu ia ter que devolver o dinheiro”..