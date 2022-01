Lauro de Freitas realiza pré-cadastro para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesa), deu início, nesta quinta-feira (13), ao pré-cadastro da vacinação contra a Covid-19 para crianças com idades entre 05 a 11 anos. O formulário está disponível no site da prefeitura, até sábado (15), às 17h.

Para realizar o pré-cadastro basta acessar a plataforma digital, clicar no banner situado no lado direito da página e adicionar os dados solicitados. É necessário preencher dados como CPF, nome, data de nascimento, celular com DDD e outras informações pessoais da criança.