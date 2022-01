Lauro de Freitas reduz público em eventos a 1 mil pessoas ou 50% da capacidade do espaço

A medida, publicada no Diário Oficial do município (DOM), visa evitar aglomerações e reduzir o número de casos ativos para Covid-19 no município, que aumentou em 190% nos últimos trinta dias.

A prefeitura de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, reduziu o público máximo permitido em eventos privados a partir desta segunda-feira (10). Com a medida, o público passa a ser de 1 mil pessoas ou 50% da capacidade de ocupação do espaço.

A exigência abrange todo o público com faixa etária para as duas doses dos imunizantes contra a Covid-19. As pessoas com faixa etária alcançada apenas pela primeira dose, deverão apresentar ao menos a comprovação de vacinação da dose inicial.