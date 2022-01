Lavagem do Bonfim 2022: confira transmissão ao vivo das homenagens e da benção

A Lavagem do Senhor do Bonfim é um dos eventos mais tradicionais do calendário de festas populares na Bahia. E por conta da pandemia da covid-19 e do surto de Influenza, a comemoração não será realizada nos moldes tradicionais. Este é o segundo ano que a Prefeitura de Salvador não realiza o evento por questões de segurança.

Nesta quinta-feira (13), a Basílica estará fechada durante todo o dia. Porém, uma homenagem especial às vítimas da pandemia, será realizada às 10h no monumento ao Cristo Ressuscitado, na Praça do Bonfim, em frente à Igreja.

Na sequência, às 10h30, o reitor da Basílica do Bonfim – padre Edson Menezes, transmitirá a tradicional mensagem e benção à população, comum ao final do cortejo de 8 km realizado pelos fiéis. Todas essas atividades podem ser assistidas pelo site e pelas redes sociais da Basílica do Senhor do Bonfim (Instagram, Facebook e Youtube).