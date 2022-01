Lavagem do Bonfim 2022: veja como será a festa nesta quinta-feira (13)

Pelo segundo ano consecutivo, a Lavagem do Bonfim não irá acontecer nos moldes tradicionais. O motivo é a pandemia da covid-19, o aumento do números de casos da doença por conta da variante Ômicron e do surto de Influenza presente na capital baiana. Mas, a pergunta que fica é: como essa festa tão tradicional será realizada em 2022? Qual a programação?

A lavagem das escadarias também foi cancelada e não acontece nesta quinta (13)

Pela manhã, às 10h, será iniciada uma transmissão virtual com uma homenagem póstuma aos mais de 620 mil mortos pela covid-19 no Brasil. O evento vai ocorrer no monumento ao Cristo Ressuscitado, na Praça do Bonfim, em frente à igreja. Na sequência, às 10h30, o reitor da Basílica do Bonfim – padre Edson Menezes, transmitirá a tradicional mensagem e benção à população, comum ao final do cortejo de 8km. As ações podem ser acompanhadas através do site do Santuário e nas redes sociais da Basílica.

e nas redes sociais da Basílica. Não adianta aglomerar e seguir para a Colina Sagrada para acompanhar essa homenagem. Um esquema de segurança foi criado especialmente para evitar transtornos na região. Todos os detalhes da fiscalização, você confere neste link .

. Basílica Santuário Senhor do Bonfim abrirá as portas nesta quinta-feira (13), somente às 18h. Isso porque às 19h está prevista a missa do novenário em homenagem do Senhor do Bonfim. Foto: Divulgação/Basílica do Senhor do Bonfim

, a programação terá início com o repique dos sinos da Basílica, às 5h. As missas serão realizadas sempre a cada 30 min. Às 10h30, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, o Cardeal Sérgio da Rocha, presidirá a Missa Solene e ao final da celebração concederá a Bênção Apostólica com Indulgência Plenária. Durante todo o dia, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim ficará exposta na frente da Basílica. Para encerrar a programação, às 18h, acontecerá um momento de oração pela contenção da atual pandemia, da violência e de outros males da atualidade. Caminhada Virtual do Bonfim – ‘Quem tem fé vai a pé, onde estiver’ : Ainda no dia 16 de janeiro, uma caminhada virtual será realizada para manter a tradição da festa. Os participantes são convidados a praticar um gesto de solidariedade adquirindo uma camisa, no valor de R$33, a ser revertida ao projeto Bom Samaritano, desenvolvido pela própria Basílica do Bonfim. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.lessclick.com.br.

História da Lavagem

Diferente do que as pessoas acreditam, a Lavagem do Senhor do Bonfim é realizada pela Prefeitura de Salvador. , porém a Festa do Bonfim é celebrada no domingo da mesma semana e organizada pela Igreja Católica. No dia 05 de janeiro de 2022, o prefeito Bruno Reis anunciou o cancelamento da festa por conta da pandemia da covid-19 e do surto, como citado anteriormente. Mas, os baianos e turistas mantém a tradição centenária. Quer saber mais históricos?! Confira aqui neste link, uma matéria especial que preparamos para você.