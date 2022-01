A edtech Layers Education abre novas vagas de emprego para profissionais de diversas áreas. As contratações fazem parte do processo de expansão da empresa, que é especializada em soluções de unificação de aplicativos para a gestão de instituições de ensino. Recentemente, a marca anunciou um investimento especial com foco na atração e retenção de novos talentos: serão mais de 100 vagas até o final do ano, que representa um crescimento de 200% da operação.

Há chances para profissionais de diversos níveis, de júnior à sênior. Dentre as oportunidades disponíveis, estão Desenvolvedor Pleno, Software Engineer, Tech Lead, Analista de BI, Analista Sênior de Onboarding e Suporte, Analista de Customer Success com foco em Ongoing e Engajamento e Product Manager. Para este último cargo, aliás, a empresa exige experiência em liderança de projetos e conhecimento com métricas, dashboards e relatórios.

Outros requisitos podem variar de acordo com a função, mas, em geral, a empresa busca profissionais com habilidades específicas, como boa capacidade de comunicação, empatia com diferentes públicos (desde a operação à alta liderança) e que sejam resilientes, tenham perfil proativo e sejam atentos a novas tecnologias. Habilidades interpessoais de trabalho em equipe e discussão de ideias e paixão pelo cliente também serão consideradas diferenciais.

A contratação será no regime CLT e as vagas são para atuação em São Caetano do Sul, no Grande ABC Paulista. No entanto, segundo a empresa, há a possibilidade de trabalho remoto ou híbrido.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da Layers Education para conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar o currículo.