Leifert brinca sobre hashtag ‘Fora Tiago’: ‘Aquele alívio de saber que não sou eu’

Tiago Leifert demonstrou alívio em não ser mais apresentador do Big Brother Brasil. Nesta segunda-feira (24), ao ver a hashtag “Fora Tiago” nos assuntos mais comentados do Twitter, o jornalista brincou:

“Aquele alívio de saber que pela primeira vez em 5 anos não sou eu”, escreveu no Stories do Instagram.

Tiago anunciou a saída do Big Brother Brasil em 2021, alegando questões particulares. O apresentador ainda comandou o ‘The Voice’, mas deixou a Globo antes do esperado, na metade do reality. Tadeu Schmidt assumiu o comando do BBB no lugar de Leifert.

A hashtag ‘Fora Tiago’ de fato não tem nada a ver com o apresentador. O termo é uma referência a Tiago Abravanel, participante do BBB 22. Os internautas começaram a pedir a saída do cantor – aparentemente apenas de brincadeira – após ele afirmar que desejava que essa edição fosse a do “amor”.