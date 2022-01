Lenovo abre vagas em Indaiatuba e São Paulo

A Lenovo, empresa chinesa de tecnologia, anunciou a abertura de novas vagas de emprego em Indaiatuba (SP) e São Paulo (SP). A marca, que recentemente voltou a assumir o posto de maior fabricante de PCs do mundo, com 15,7 milhões de vendas, disponibiliza diversas chances para para as áreas de administrativo, engenharia, financeiro, pesquisa e desenvolvimento, marketing e vendas.

Com o objetivo e a missão de oferecer os melhores produtos e serviços que o consumidor poderia encontrar, a Lenovo tem oportunidades para os cargos de Coordenador de 4Ps, Assistente de Suporte ao Cliente, Senior Storage Sales Specialist Sales, Sr Talent Acquisition – Tech Recruiter, Representante Interno de Vendas Web, Sr Sales Strategy Specialist, Gerente de Inteligência de Mercado & Analytics, Engenheiro de Testes, Consultor de Vendas Internas Jr, Analista Planejamento Financeiro Sr (Suporte P&D), Analista de Planejamento Financeiro Pleno, Gerente de Novos Produtos, Product Analyst Jr, Global Strategy Analyst, Desenvolvedor de Software Sr, Sales Ops Manager II, Database Analyst (SQL Server) e muito mais.

Com posições para diversos níveis, desde estágio até liderança de equipes, os requisitos variam de acordo com a vaga desejada. Ainda, além de postos regulares, a empresa oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).

Os contratados receberão salário e terão direito a um pacote de benefícios compatíveis com o mercado de companhias de tecnologia.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a qualquer uma das vagas deverão acessar o site da Lenovo. Para conferir a lista completa de oportunidades, basta selecionar o país, estado e cidade desejados, além da área de interesse. Clique aqui para acessar.