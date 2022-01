Lenovo apresenta novidades em notebook 2-em-1 da linha Yoga

A CES 2022, realizada no início de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos, é considerada a principal feira de eletrônicos do mundo. Lá, fabricantes de diferentes setores apresentam seus produtos mais novos e não foi diferente com a Lenovo. A empresa lançou três novos modelos de notebook 2-em-1, trazendo a 7ª geração de sua linha Yoga.

O carro-chefe da apresentação foi o Yoga 9i, um notebook 2-em-1 que também pode ser usado como tablet. Ele tem 14 polegadas e já vem com Windows 11, além de um processador Intel Core i7-1260P de até a 12ª geração combinado à GPU Iris Xe. A memória pode alcançar até 16 GB, com armazenamento de 1 TB SSD, na versão mais cara do dispositivo.

Projetado em conjunto com a Intel, o design do Yoga 9i busca atender as exigências de um notebook Intel Evo com as especificações de hardware da fabricante de processadores. Ele atinge metas estabelecidas pela Intel para alcançar responsividade, ativação instantânea, duração da bateria, carregamento rápido, entre outros itens.

A versão premium do dispositivo conta com uma tela touch 4K OLED e tecnologia VESA DisplayHDR 500 True Black. Ele também suporta o Dolby Vision HDR, além do Dolby Atmos para um melhor áudio.

Como diferenciais, estão o teclado com retroiluminação, que conta com um senso para ajustar o nível de brilho de acordo com a luz ambiente, o leitor de impressão digital, um obturador para a webcam e a Precision Pen 2, uma caneta para uso no notebook.

Yoga 7i, outro 2-em-1

Outro lançamento foi o Yoga 7i, que também é 2-em-1, e tem duas versões: com 14 ou 16 polegadas. A versão menor traz tela touch de até 2.8K OLED e Dolby Vision, além de áudio Dolby Atmos. O processador pode chegar até o Intel Core i7-1260P de 12ª geração, com uma GPU Intel Iris Xe. Já a memória RAM chega até 16 GB, enquanto o armazenamento é de até 1TB PCIe SSD.

Seu irmão maior, o Yoga 7i de 16 polegadas, conta com uma tela menos “tecnológica”. Ela é de até 2.5K LCD, não contando com a tecnologia OLED, mas ainda tem acesso ao Dolby Vision. Os processadores alcançam as mesmas configurações da versão menor – tanto na CPU quanto na GPU. Já a memória RAM pode ser maior, de 32 GB, enquanto o armazenamento chega até 1TB PCIe SSD.

É interessante destacar que, independentemente do tamanho ou da configuração do Yoga 7i escolhido pelo usuário, ele contará com:

Segurança e comodidade do login inteligente com a câmera Full HD IR.

Maior proporção tela-corpo de 91% comparado à geração anterior com uma dobradiça suspensa.

Proteção ocular aprimorada com a certificação da tecnologia TÜV de baixa luz azul.

Yoga 6, um notebook mais sustentável

Como última novidade da linha, a Lenovo apresentou o Yoga 6, de 13 polegadas e também um notebook 2-em-1, com o diferencial de ter sido fabricado com materiais reciclados. Até mesmo a tampa é feita de alumínio reciclado. Há uma outra opção, com tampa revestida por tecido feita com 50% de plásticos reciclados e tratada com acabamento resistente a manchas. Cerca 30% dos plásticos utilizados no adaptador de energia vieram de matéria-prima reciclada. O Yoga 6 também é livre de mercúrio, arsênico, retardantes de chama bromados (BFR) e possui a certificação ENERGY STAR e EPEAT Silver, de cumprimento às normas de economia de energia e ambientais.

Já em configurações técnicas, o dispositivo conta com um processador que chega até o AMD Ryzen 7 5700U, além de placa integrada AMD Radeon para proporcionar um desempenho melhor com seus oito núcleos. Sua memória RAM é de até 16GB, com um armazenamento que alcança até 1TB SSD. Ele já vem com o Windows 11 e uma bateria com capacidade de Rapid Charge Boost que, com o computador desligado, consegue carregar até 2h de bateria em 15 minutos.

Projetado com foco na portabilidade e entretenimento premium de quase qualquer lugar, o Yoga 6 possui tela touchs Full HD e tecnologia Dolby Vision, além de dois alto-falantes frontais e Dolby Atmos para uma melhoro experiência sonora.

Preços e disponibilidade

Os notebooks deverão chegar ao mercado brasileiro em meados de 2022 e os preços serão anunciados na data de lançamento dos produtos para o mercado local.