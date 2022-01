Léo Santana é a primeira atração do Fuzuê de Verão; iBahia transmite ao vivo

Para entrar ainda mais no clima do verão, o iBahia vai transmitir o Fuzuê de Verão, programa da Bahia FM, durante todas as quartas-feiras, a partir do dia 5 de janeiro até 26 de fevereiro. A atração desta quarta (5) é Léo Santana, às 12h.

Além de transmitir todo o programa, que acontecerá diretamente da Prainha Villas, o iBahia vai participar do bate papo com o cantor com o quadro ‘iBahia sem baratino‘, onde o artista irá responder as perguntas da redação

Além de Léo, outras atrações animarão as tardes das quartas-feiras de verão. Nomes como Harmonia do Samba, Timbalada e Saulo, entre outros, participarão do Fuzuê.

O que: Fuzuê de Verão com Léo Santana

Quando: quarta-feira, 5 de janeiro