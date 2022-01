Léo Santana se posiciona sobre redução de capacidade em eventos: ‘Bora organizar isso’

Após o governador Rui Costa anunciar a redução do número de pessoas em eventos na Bahia, por conta do avanço da Covid-19 no estado, diversos shows foram cancelados ou remanejados para outros formatos.

Através das redes sociais, Leo Santana se posicionou e deu sua opinião sobre a situação. Por conta do novo decreto, seu “Baile da Santinha” foi cancelado e um outro evento surgiu na mesma data.

“Os governos precisam reforçar a exigência do cartão de vacinação nos lugares de maneira firme. Precisa haver um pacto entre todos nós sobre isso. Restaurantes, shoppings, bares, todos os lugares de circulação pública”, iniciou.

“Não quis vacinar, fica em casa. O que não dá é pra cancelar toda a cultura e eventos e um setor pagar uma conta altíssima que se arrasta por anos. Bora organizar isso aí gente”, concluiu o cantor.

Vale lembrar que a capacidade máxima de pessoas por evento é atualmente de 3 mil. Além disso, outros estabelecimentos, como teatros e cinemas, não poderão operar com mais de 50% da capacidade máxima.