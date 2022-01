Liberty Seguros abre vagas de emprego; veja cargos

A Liberty Seguros, uma das maiores seguradoras do país, está disponibilizando novas oportunidades para cidades do Estado de São Paulo. Veja, a seguir, as ocupações que estão sendo disponibilizadas e mais informações sobre como se candidatar!

Liberty Seguros com novas vagas para o Estado de São Paulo

A Liberty Seguros, referência no segmento de seguros, é uma companhia brasileira que possui grande renome na área de atuação. A companhia tem como grande objetivo realizar planos ainda mais sustentáveis no ano de 2023, focando em novos dez temas de sustentabilidade para que junto com todos os seus colaboradores consigam tornar esse objetivo real.

Acompanhe os cargos disponíveis pela empresa:

Consultores de Sistemas;

Analistas de Sistemas III;

Consultores de Inovação;

Agile Coach;

Vistoriadores de Prévia;

Analistas de Planejamentos Comerciais.

Para os candidatos que tenham interesse nas vagas, as qualificações e exigências alteram de acordo com a colocação. Para algumas funções a empresa exige escolaridade de nível superior e/ou técnico em áreas relacionadas, além de exigir inglês de nível intermediário e fluente para cargos específicos.

Todos os cargos são para atuação presencial em cidades do Estado de São Paulo. Possuir vivência e qualificações nas áreas será considerado um diferencial no ato da candidatura.

Como se candidatar

Os profissionais interessados em alguma das colocações oferecidas pela Liberty, podem realizar sua inscrição no cargo pretendido através da página de participações.

A Liberty Seguros garante salários compatíveis ao mercado, além de oferecer uma ampla lista de proventos, que incluem plano médico, assistência odontológica, convênio com farmácias, seguro de vida em grupo, auxílio creche, vale refeição, previdência privada, participação de lucros e vale transporte.

