Liderança de Tiago repercute na casa: ‘A gente vai virar’

A liderança conquistada por Tiago Abravanel nesta quinta-feira (27) não agradou a todos s participantes do BBB 22. Na área externa da casa, Lucas, Rodrigo, Lais e Eslovênia conversaram sobre o jogo e fizeram especulações sobre a indicação do influenciador.

“Eu não faço a menor ideia sobre quem ele votou na semana passada. É uma pessoa que não consigo decifrar”, revelou Rodrigo.

Lais se aproximou do brother e comentou sobre os dois estarem na xepa. “A gente vai virar este jogo. A gente perdeu a batalha, mas não a guerra”, completou Rodrigo.

Em seguida, Paulo se aproximou do grupo e falou sobre se sentir ameaçado. “Você é a minha última opção do grupão. As meninas também gostam de você”, contou Rodrigo.