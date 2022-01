Língua de chicote! Tiago Abravanel diz que Pedro Scooby não ganha ‘BBB’: ‘De jeito nenhum’

Parece que o Tiago Abravanel “paz e amor” deu lugar a versão mais ácida do ator. Durante conversa na madrugada desta terça-feira (25), no “BBB 22”, o artista estralou sua “língua de chicote” ao falar que Pedro Scooby não ganha o reality.

A declaração aconteceu pouco tempo depois do surfista colocá-lo em segundo lugar no seu pódio de vencedores, além dele mesmo ter colocado o ex de Piovani em seu trio durante a dinâmica do jogo da discórdia.

“Gosto muito do Scooby, mas não sei como o público vê os pensamentos dele”, iniciou Jade Picon. “Sim, mas é sobre ele”, disse Tiago. “É sobre ele, mas eu fico triste, sabe? Porque eu não quero que seja pequena a trajetória dele aqui dentro”, completou a influenciadora. “Eu, sinceramente, acho que não vai ser”, continuou o ator.

“Acho que ele não leva o prêmio de jeito nenhum”, disparou o neto de Silvio Santos. “Ah, sim, porque ele falou: ‘eu não sei o que fazer, não quero'”, soltou Jade. Mas acho que ele ter grande chance de ir longe”, disse o ator. “Ele me surpreendeu muito. Ele fala coisas que eu nem sabia que ele sabia”, soltou Arthur Aguiar entrando na conversa.